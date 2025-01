Top 3 Dunia: Alasan PM Kanada Justin Trudeau Mundur, Cina Sambut RI di BRICS

Organisasi jurnalis investigasi dunia, Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) menuai sorotan setelah menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup 2024. Kendati predikat Person of the Year in Organized Crime and Corruption 2024 disandangkan kepada Presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad, nominasi ini tetap mengundang polemik.