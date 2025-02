Top 3 Dunia: Daftar Mineral Ukraina yang Diincar Trump, Cerita WNI di New York

TEMPO.CO, Jakarta - Berita top 3 dunia kemarin diawali dari Presiden AS Donald Trump ingin menguasai mineral kritis Ukraina. Apa saja mineral Ukraina yang dinilai penting bagi AS ini?



Berita top 3 dunia lainnya adalah cerita WNI di New York usai pembatasan imigran oleh Trump hingga Hamas ingin menyerahkan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina. Berikut berita selengkapnya:



1. Daftar Mineral Kritis Ukraina yang Diincar Trump sebagai Imbalan Bantuan Militer, Apa Saja?

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sangat berharap Presiden Donald Trump memberikan bantuan militer AS tanpa banyak syarat, seperti yang dilakukan oleh Joe Biden di masa lalu. Namun, berbeda dari Biden, Trump ternyata meminta imbalan yang tidak sedikit, yaitu setengah dari mineral tanah jarang yang dimiliki Ukraina.

Seperti dikutip Politico, para pejabat Donald Trump berdalih bahwa kesepakatan mineral dapat menjadi "perisai ekonomi yang akan menunjukkan kepada Rusia bahwa AS memiliki kepentingan di Ukraina."

Menteri Keuangan AS Scott Bessent tiba di Kyiv pada Rabu untuk membahas kesepakatan mineral penting saat Ukraina berusaha untuk memenangkan dukungan dari Trump pada titik diplomatik yang berbahaya dalam perang dengan Rusia.

Awal minggu ini, Trump mengatakan bahwa AS akan membutuhkan US$ 500 miliar dalam bentuk mineral Ukraina untuk membayar kembali bantuan militer dan sipil yang diberikan kepada Kyiv sejak dimulainya perang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan bantuan Amerika yang sebenarnya.