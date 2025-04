Top 3 Dunia: Fatwa Jihad Ulama ke Israel hingga Cina Tak Mau Menyerah ke AS

Menurut Listya, Indonesia yang merupakan salah satu negara mitra dagang AS, juga bakal terdampak lantaran Trump menetapkan tarif timbal balik sebesar 32 persen. Tarif ini hanya sedikit lebih rendah dari yang dikenakan pada Cina, yakni 34 persen, serta lebih tinggi dari negara ASEAN lain seperti Thailand dan Vietnam yang dikenakan tarif 36 persen dan 46 persen.



3. Cina Tolak Menyerah ke Trump Soal Tarif Impor: Berjuang Sampai Akhir

Cina menyatakan akan berjuang sampai akhir ihwal ancaman Presiden AS Donald Trump. Trump mengancam akan mengenakan tarif impor 50 persen untuk produk dari Cina jika tak membatalkan keputusan menerapkan bea masuk 34 persen untuk produk-produk dari AS.



Kementerian Perdagangan Cina mengatakan pihaknya dengan tegas menentang ancaman Trump dan berjanji mengambil tindakan balasan guna melindungi hak dan kepentingannya sendiri. Komentar itu muncul setelah Trump mengatakan akan mengenakan bea tambahan sebesar 50 persen pada impor AS dari China pada hari Rabu, jika Beijing tidak mencabut tarif sebesar 34 persen yang dikenakannya pada produk Amerika minggu lalu.



“Ancaman AS untuk menaikkan tarif terhadap China adalah kesalahan yang sangat fatal,” kata Kementerian Perdagangan Cina seperti diwartakan oleh CNBC. “Cina tidak akan pernah menerimanya. Jika AS bersikeras dengan caranya sendiri, Cina akan berjuang sampai akhir.”



