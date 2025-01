Top 3 Dunia; PBB Tanggapi Sikap Donald Trump yang Ingin Menarik Amerika Serikat dari WHO

1. Badan PBB Tanggapi Perintah Donald Trump Soal AS Keluar dari WHO

PBB menanggapi perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang mengakhiri keanggotaan AS di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Juru bicara WHO Tarik Jasarevic yang dilansir dari situs resmi PBB, Rabu, 22 Januari 2025, mengatakan WHO menyesalkan pengumuman bahwa Amerika Serikat bermaksud menarik diri dari Organisasi tersebut dan WHO berharap Amerika Serikat akan mempertimbangkannya kembali.