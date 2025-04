Top 3 Dunia: Pilot Tewas Saat Padamkan Kebakaran, 50 Negara Lobi AS Soal Tarif Impor

Tragedi ini mencatatkan korban jiwa kedua di kalangan pilot helikopter pemadam kebakaran dalam sebulan terakhir. Kebakaran terbaru di Daegu, yang terpisah dari bencana besar bulan Maret lalu, dilaporkan telah berhasil dipadamkan.



Simak di sini selengkapnya.



2. AS Klaim Lebih 50 Negara Minta Negosiasi Soal Tarif Impor Trump

Dalam wawancara terpisah di acara Meet the Press NBC News, Menteri Keuangan AS Scott Bessent meremehkan penurunan pasar saham. Ia mengatakan tidak ada alasan untuk mengantisipasi resesi berdasarkan tarif.



Baca selengkapnya di sini.



3. Ramai Kontroversi Tarif AS, Cina Janjikan Kebijakan Lebih Baik

Misi Cina untuk ASEAN angkat bicara atas kebijakan Amerika Serikat yang mengenal tarif impor terhadap mitra dagangnya, termasuk Cina. Cina membandingkan kebijakan AS itu dengan sikap Cina yang diklaim lebih baik dalam kerja sama ekonomi internasional.

Cina menyebut bahwa mereka berperan sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua dan pasar terbesar kedua untuk barang-barang konsumen. Cina berkomitmen untuk membuka diri lebih lebar kepada dunia internasional, termasuk jika ada perubahan secara global.

"Kami akan terus memajukan keterbukaan berstandar tinggi," kata Misi Cina untuk ASEAN dalam keterangan resmi, Sabtu, 5 April 2025.

Lebih lanjut, Cina menegaskan bahwa mereka akan terus memperluas keterbukaan kelembagaan dalam aturan, regulasi, manajemen, dan standar. Selain itu, Cina berkomitmen untuk menerapkan kebijakan berstandar tinggi demi liberalisasi dan fasilitas perdagangan dan investasi.