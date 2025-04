Top 3 Dunia: Tato Kafir Menhan AS hingga Myanmar Mengheningkan Cipta

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 dunia kemarin diawali dari kontroversi tato kafir Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth yang kembali menjadi bahan pembicaraan. Tatonya membuat komunitas Muslim terkejut.



Berita lainnya top 3 dunia adalah AS yang menambah jumlah kapal induk untuk menyerang kelompok Houthi, Yaman hingga Myanmar mengheningkan cipta untuk mengenang korban gempa. Berikut selengkapnya:

BARU saja membuat kontroversi dengan percakapan Signal yang bocor tentang serangan AS atas Houthi Yaman, nama Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth kembali menjadi bahan pembicaraan.

The New Arab melaporkan bahwa gambar yang beredar daring menunjukkan Hegseth memiliki tato tersebut. Tato itu terletak di bisep bagian dalam lengan kanannya, memicu reaksi marah di dunia maya dan memunculkan pertanyaan atas alasan di balik tato tersebut.

Beberapa orang di media sosial mengkritik Hegseth karena membuat tato yang dapat dianggap menyinggung umat Islam, terutama karena militer AS berusaha untuk mewakili berbagai macam agama. Menurut The Guardian, diperkirakan lebih dari 5.000 hingga 6.000 anggota militer AS mempraktikkan Islam.



2. AS Kerahkan Kapal Induk Baru di Timur Tengah Usai Blokade Houthi

Amerika Serikat menambah jumlah kapal induk yang dikerahkan di Timur Tengah menjadi dua unit. Laporan itu disampaikan oleh Pentagon pada Selasa, 1 April 2025. AS akan tetap mempertahankan satu kapal yang sudah ada di sana dan mengirimkan satu kapal lagi dari Indo-Pasifik.

Dilansir dari Arab News, pengumuman itu muncul saat pasukan AS menggempur pemberontak Houthi Yaman dengan serangan udara hampir setiap hari dalam kampanye yang bertujuan untuk mengakhiri ancaman yang mereka timbulkan terhadap pengiriman sipil dan kapal militer di wilayah tersebut.

Juru bicara Pentagon Sean Parnell menuturkan bahwa Kapal Carl Vinson akan bergabung dengan kapal Harry S. Truman di Timur Tengah. Dia mengatakan penambahan jumlah unit kapal induk itu bertujuan untuk mempromosikan stabilitas regional, mencegah agresi, dan melindungi arus perdagangan bebas di wilayah tersebut.