Top 3 Dunia: Trump Ancam Mundur dari Perundingan Damai Rusia-Ukraina

TEMPO.CO , Jakarta - Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 19 April 2025 diawali oleh Presiden AS Donald Trump mengancam akan mundur dari kesepakatan damai Rusia-Ukraina.

Amerika Serikat akan meninggalkan upaya untuk menengahi kesepakatan damai Rusia-Ukraina kecuali ada tanda-tanda kemajuan yang jelas dalam waktu dekat. Hal ini diungkapkan Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada Jumat seperti dilansir Channel NewsAsia.

"Pada 21 April, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Pertahanan Dong Jun akan memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Pertama Menteri Luar Negeri dan Pertahanan China-Indonesia (First Ministerial Meeting of China-Indonesia Joint Foreign and Defense Ministerial Dialogue) di Beijing. Menlu Indonesia Sugiono dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin akan menghadiri pertemuan tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat seperti dilansir Antara.