TEMPO.CO, Mekkah-Musibah crane yang jatuh menimpa jemaah haji di Mekah, Arab Saudi, terjadi akibat crane jatuh di area perluasan Masjidil Haram. Masjid suci bagi umat Islam ini diperluas oleh pemerintah setempat dan ditargetkan selesai pada 2020 agar mampu menampung 1,85 juta jemaah.



"Perluasan tak hanya dilakukan di area masjid, tetapi juga di area lapangan sekitar masjid dan mataf (area tawaf) dengan total area nantinya mencapai 1,47 juta meter persegi," ujar Menteri Informasi dan Kebudayaan Adel Al Turaifi Juni lalu seperti yang ditulis onislam.net.



Proyek perluasan ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Masjidil Haram. Saat ini masjid dengan sembilan menara itu mampu menampung 900 ribu jemaah. Di musim haji angka itu meningkat menjadi empat juta jemaah.



Proyek crane yang jatuh diperkirakan menelan biaya lebih dari 100 miliar saudi riyal atau sekitar Rp 354 triliun. Ekspansi mencakup perluasan pada bagian halaman, terowongan, dan fasilitas pelayanan jalan lingkar pertama. Selain itu, ada pula penambahan 680 lift baru bagi jemaah disabilitas, penambahan 4.524 speaker untuk sistem suara, kamera pemantau sebanyak 6.635 unit, tambahan 2.100 toilet baru termasuk toilet kaum difabel, serta sistem pembersihan debu.

Pendiri Islamic Heritage Research Foundation yang berpusat di Mekah, Irfan al-Alawi, mengomentari insiden yang terjadi pada Jumat petang, 11 September 2015, tersebut.



Irfan mengeluhkan otoritas setempat yang sangat lalai karena membiarkan alat-alat proyek berat, seperti crane, menghadap Masjidil Haram begitu saja. "Arab Saudi harus berpikir ulang soal strategi kesehatan dan keamanannya," katanya. "Sebab, ada 800 ribu orang di wilayah Masjidil Haram saat kecelakaan itu."



Proyek yang dimulai awal tahun ini menyebabkan kuota haji Indonesia pada 2015 berkurang 20 persen. Dari semula 210.000 jemaah menjadi 168.800 jemaah, terdiri atas 155.200 kuota haji reguler dan 13.600 kuota haji khusus.



Namun ketika proyek belum usai, musibah terjadi kemarin sore pukul 17.30 waktu setempat. Sebuah crane jatuh dan menimpa jemaah haji yang sedang beribadah. Crane roboh karena hujan lebat dan angin kencang.



Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Fidiansjah di Mekah mengatakan hingga saat ini dua jemaah haji asal Indonesia tewas, sementara belasan lainnya terluka. Sementara itu, lebih dari seratus jemaah haji meninggal akibat musibah tersebut.



Kementerian Agama memastikan jumlah jemaah haji asal Indonesia yang menjadi korban musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, bertambah menjadi 37 orang, sebelumnya berjumlah 33. Empat orang yang baru teridentifikasi dipastikan tewas.

Berdasarkan daftar nama korban yang dikeluarkan Kementrian Agama, keempat korban tambahan itu adalah Painem Dalio Abdullah jamaah kloter 8 Medan, Saparini Baharuddin Abdullah asal jamaah kloter 8 Medan, Nurhayati Rasad Usman jamaah kloter 4 Padang dan Ferry Mauluddin Arifin Dulhai jamaah kloter 12 asal Jakarta.



Keluarga korban yang ingin mengetahui kabar terkini bisa mengubungi hotline (+966) 53 892 5717. Berikut daftar lengkap korban asal Indonesia :



1. ITI RASTI DARMINI, Kloter: JKS – 023

2. MASNAULI SIJUADIL HASIBUAN, Kloter: MES – 009

3. PAINEM DALIO ABDULLAH, Kloter: MES – 008

4. SAPARINI BAHARUDDIN ABDULLAH, Kloter: MES – 008

5. NURHAYATI RASAD USMAN, Kloter: PDG – 004

6. FERRY MAULUDDIN ARIFIN DULHAI, Kloter: JKS - 012



Korban luka-luka :

7. SUJI SYARBAINI IRONO, Kloter: BTH – 014 (dirawat BPHI Makkah)

8. ERNAWATI MUHAMMAD SAAD, Kloter: BTH – 001 (dirawat di RSAS)

9. KURSIA NANTING LEMBONG, Kloter: BTH – 017 (dirawat di RSAS)

10. NASRIAH BINTI MUHAMMAD ABDURRAHMAN, Kloter: BTJ – 001, (dirawat di RSAS)

11. ARDIAN SUKARNO EFFIEN, Kloter: JKG – 007, (dirawat di RSAS)

12. TETI HERAWATI MAD SALEH, Kloter: JKS – 005, (dirawat di RSAS)

13. APIP SAHRONI ROHMAN, Kloter: JKS – 005, (dirawat di RSAS)

14. EMMIWATY JANAHAR SALEH, Kloter: MES – 008, (dirawat di RSAS)

15. NUR BAIK NASUTION, Kloter: MES – 009, (dirawat di RSAS)

16. SOPIAH TAIZIR NASUTION, Kloter: MES – 009, (dirawat di RSAS)

17. TRI MURTI ALI, Kloter: PDG – 003, (dirawat di RSAS)

18. ZULFITRI ZAINI HAJI, Kloter: PDG – 003, ( dirawat di RSAS)

19. ZALNIWARTI MUNAF UMMA, Kloter: PDG – 004, (dirawat di RSAS)

20. ALI SABRI SELAMUN, Kloter: PDG – 007, (dirawat di RSAS)

21. UMI DALIJAH AMAT RAIS, Kloter: SOC – 024, (dirawat di RSAS)

22. ENDANG KASWINARNI POERWOMARTON, Kloter: SOC – 046, (dirawat di RSAS)

23. DJUMALI JAMARI SETRO WIJOYO, Kloter: SOC – 052, ( dirawat di RSAS)

24. MURODI YAHYA KASANI, Kloter: SUB – 001, ( dirawat di RSAS)

25. HASAN MANSUR AHMAD, KLoter: SUB – 010, (dirawat di RSAS)

26. SAINTEN SAID TARUB, Kloter: SUB – 015, (dirawat di RSAS)

27. NURUDDIN BAASITH SUJIYONO, Kloter: SUB – 021, (dirawat di RSAS)

28. ISNAINY FADJARIJAH ABDUL DJUMALI, Kloter SUB – 021, (dirawat di RSAS)

29. SAHARMI UMAR PASSIRE, Kloter: UPG – 002, (dirawat di RSAS)

30. NORMA LATANG KULASSE, Kloter: UPG – 005, (dirawat di RSAS)

31. ROSNALLANG CACO BABA, Kloter: UPG – 005, (dirawat di RSAS)

32. HADIAH SYAMSUDDIN SAK, Kloter: UPG – 015, (dirawat di RSAS)

33. MUHAMMAD HARUN ABDUL HAMID, Kloter: UPG – 016, (dirawat di RSAS)

34. FATMAWATI ABDUL JALIL, KLoter: UPG – 018, (dirawat di RSAS)

35. ABDUL JALIL CONCI LETA, Kloter: UPG – 018, (dirawat di RSAS)

36. ROSDIANA MUDU TOHENG, Kloter: UPG – 018, (dirawat di RSAS); dan

37. ERNI SAMPE DOSEN, Kloter: UPG – 018, (dirawat di RSAS).



