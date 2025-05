TEMPO.CO, Jakarta -Group Head of Marketing Communications PT Sayap Mas Utama Aristo Kristandyo membenarkan gambar pemutih pakaian yang ditemukan tak jauh dari lokasi sayap pesawat Malaysia Airlines MH370 adalah produksi perusahaannya.



”Benar memang betul dari gambarnya So Klin pemutih adalah produksi kami,” ujar Aristo saat dihubungi Tempo, Jumat malam, 7 Agustus 2015.



Namun Aristo sendiri mengaku tak tahu bagaimana produk So Klin bisa sampai ke sana. Menurut Aristo, segala kemungkinan bisa saja terjadi. ”Saya tak mau menduga-duga,” ujarnya.



Aristo menjelaskan produk So Klin pemutih buatan perusahaannya memang telah diekspor, salah satunya ke benua Afrika. Namun dia tak bisa menyebut secara rinci ke mana saja negara tujuan ekspor. “Ya kami ada (ekspor) ke benua Afrika, tapi kalau ke benua Eropa tidak,” ujarnya.



Dalam mengekspor produk, Aristo menjelaskan, ada standar serta persyaratan internasional yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan, salah satunya adalah bahasa. “Untuk produk yang diekspor, bahasa yang tertera harus menggunakan bahasa Inggris,” kata dia.



Aristo mengatakan jika melakukan kegiatan ekspor, perusahaannya selalu mengikuti persyaratan dan prosedur yang berlaku. Dia memastikan semua produk yang akan dikirim ke luar negeri telah memenuhi prosedur serta persyaratan internasional. ”Untuk ekspor kami selalu mengikuti aturan standar internasional, salah satunya dengan menggunakan bahasa Inggris,” ujar dia.



Produk pemutih pakaian asal Indonesia, So Klin Pemutih, ditemukan di pantai Saint-Andre, Pulau Reunion, Madagaskar. Botol perwarna putih dan biru itu ditemukan tak jauh dari lokasi bagian sayap pesawat Malaysia Airlines MH370.



Dalam sejumlah foto yang disebar www.news.sky.com, botol pemutih berukuran 500 mililiter ini bertuliskan instruksi berbahasa Indonesia lengkap dengan registrasi dari Departemen Kesehatan RI bernomor PKD 20204800280. Produk tersebut, seperti yang ditulis di kemasannya, dibuat oleh PT Sayap Mas Utama, Jakarta-Indonesia.



Bersamaan dengan So Klin, relawan 3E (Eastern Environment and Economy) yang membersihkan pantai Saint-Andre juga menemukan botol air mineral dari Cina.



Selain itu, ada pula temuan dua botol air mineral dari Malaysia dan satu dari Taiwan, serta sebuah botol obat dari Cina. "Saya selalu berjalan-jalan di pantai ini dan biasanya sampah yang saya temukan berasal dari pulau," kata warga setempat penemu botol, Philippe Creissen, Senin, 3 Agustus 2015. "Tapi akhir-akhir ini banyak sampah dengan kemasan luar."



Sebagian pecahan pesawat MH370 diyakini berakhir di Pulau Reunion yang terletak di Samudra Hindia.



Perdana Menteri Malaysia Najib Razak meyakini salah satu bagian pesawat yang ditemukan, yaitu flaperon, adalah milik Boeing 777--model pesawat yang sama seperti MH370. Pesawat nahas itu hilang sejak Maret 2014 bersama 239 penumpangnya.



DEVY ERNIS | INDRI MAULIDAR | SKY.NEWS.COM