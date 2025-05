TEMPO.CO, Mekkah - Sebanyak 112 dari 225 jemaah haji asal Indonesia masih belum diketahui keberadaannya pasca tragedi Mina, Kamis pagi, 24 September 2015.



Sedangkan jemaah haji asal Indonesia yang meninggal mencapai 14 orang, setelah berhasil diidentikasi.



“Jumlah jemaah yang wafat keseluruhan sebanyak 14 orang,” kata Kepala Daerah Kerja Makkah Arsyad Hidayat dalam siaran pers di Daker Mekkah, Sabtu, 26 September 2015.



Berikut ini daftar nama 14 jamaah haji Indonesia yang berhasil diidentifikasi wafat karena peristiwa Mina:



KLOTER JKS (JAKARTA)

1.Eti Kusmiati Idit Supriadi, kloter JKS 61 nomor paspor B0932959;

2.Nani Unah Ratnani, kloter JKS 61 nomor paspor B0745299;

3.Mohammad Yuhan Suprianto, kloter JKS 61 nomor paspor A5737138;

4. Koko Koswara Oyong Suwaryo, kloter JKS 61 nomor paspor B0732931;

5.Dede Kurniasih Sulaeman, kloter JKS 61 nomor paspor B0745305;

6.Dadang Barmara Memed, kloter JKS 61 nomor paspor B0214365;



KLOTER SUB (SURABAYA)

1.Hamid Atwi Tarji Rofia, kloter SUB 48 nomor paspor B1467965;

2.Abdul Karim Sumarmi Idris, kloter SUB 48 nomor paspor B1023417;

3.Abdul Halim bin Ali Satina, kloter SUB 48 nomor paspor A4514455;



KLOTER BTH (BATAM)

1. Busyaiyah Syahrel Abdul Gafar, kloter BTH 14 nomor paspor A2708446;

2. Adryansyah Idris Usman, kloter BTH 14 nomor paspor A3826040;



KLOTER UPG (UJUNGPANDANG)

1.Yahman Mistan Meslan, kloter UPG 10 nomor paspor B0693120;



KLOTER BDJ (BANJARMASIN)

1.Ratna Abdul Gani Muhammad, kloter BDJ 1 nomor paspor A0912791;



KLOTER SOC (SOLO)

1.Susimah Slamet Abdullah, kloter SOC 62 nomor paspor B087496.



