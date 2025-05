TEMPO.CO, Mekkah - Kepala Daerah Kerja Mekah Arsyad Hidayat mengatakan ada penambahan jumlah korban jemaah Indonesia yang wafat karena tragedi Mina.



"Hingga 30 September pukul 02.00 waktu Arab Saudi, jemaah haji Indonesia yang wafat bertambah dari sebelumnya 46 orang menjadi 57 orang," kata Arsyad, dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Rabu, 30 September 2015.



Arsyad pun melaporkan ada pengurangan jumlah jemaah yang belum kembali ke kelompok terbangnya masing-masing. "Dari data awal dilaporkan sebanyak 89 orang, saat ini menjadi 78 orang," katanya.



Berikut rincian jemaah haji yang dinyatakan belum kembali ke kelompok terbangnya.



1. Kloter BTH 14 sebanyak 9 orang



2. Kloter SUB 48 sebanyak 12 orang



3. Kloter JKS 61 sebanyak 39 orang



4. Kloter UPG 10 sebanyak 4 orang



5. Kloter SOC 62 sebanyak 6 orang



6. Kloter SUB 28 sebanyak 4 orang



7. Kloter BPN 5 sebanyak 1 orang



8. Kloter JKG 33 sebanyak 1 orang



9. Kloter JKS 21 sebanyak 2 orang



10. Kloter LOP 9 sebanyak 1 orang



11. Kloter SUB 34 sebanyak 1 orang



Arysad dan tim mengaku akan terus berupaya mencari jemaah haji yang masih belum ditemukan. "Kami akan kabarkan kepada keluarga dan kerabat serta masyarakat Indonesia sesegera mungkin," katanya.



MITRA TARIGAN