Truk Tabrak Parade New Orleans, 28 Orang Terluka

TEMPO.CO, New Orleans—Sedikitnya 28 orang terluka, lima diantaranya dalam kondisi kritis setelah sebuah truk menabrak parade Mardi Gras di Kota New Orleans, Louisina, Amerika Serikat.



Seperti dilansir CBS News, Ahad 26 Februari 2017, kepolisian New Orleans mengatakan insiden ini terjadi pada Sabtu malam waktu setempat ketika seorang pengemudi truk yang mabuk tanpa sadar mengarahkan kendaraanya ke kerumunan orang yang menyaksikan parade.



“Pengemudi truk telah ditengkap atas tuduhan mengemudi dengan mabuk. Insiden ini bukan serangan teroris,” kata kepala kepolisian New Orleans Michael Harrison.



Sebanyak 28 orang langsung dilarikan ke rumah sakit setelah kecelakaan, tetapi ada tujuh korban luka yang menolak dirawat.



Salah seorang saksi mata mengatakan kepada The New Orleans Advocate bahwa truk berwarna perak itu melintas dengan cepat saat ia tengah menyeberang jalan. “Truk berjalan ngebut,” ujar Carrie Kinsella.



Sedangkan Kourtney McKinnis, 20 tahun, seorang saksi lain mengatakan pengendara truk nampaknya tidak menyadari telah melakukan kesalahan fatal. “Ia seperti tidak dasar.”



CBS NEWS | NEW ORLEANS ADVOCATE | AP | SITA PLANASARI AQUADINI