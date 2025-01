Trump akan Pindahkan Kedubes, Ini Reaksi Pemimpin Arab

Perbesar

Dome of the Rock atau Kubah Shakhrah terlihat saat matahari terbenam di kompleks Al-Haram asy-Syarif di Kota Tua Yerusalem, Palestina, 17 Mei 2017. Dome of the Rock adalah tempat suci umat Yahudi dan Islam serta marka tanah utama yang terletak di tengah-tengah di dalam tembok kompleks Al-Haram asy-Syarif. REUTERS