Trump Batasi Warga Timteng, Albright Siap Dukung Kaum Muslim

TEMPO.CO, Washington - Bekas Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madeleine Albright murka mendengar kabar Presiden Donald Trump memiliki rencana membatasi kedatangan orang-orang dari Timur Tengah ke AS. Demi alasan solidaritas kemanusiaan Albright siap bergabung bersama kaum muslim.



Albright menulis rasa geramnya terhadap sikap Trump itu melalui akun Twitter, Rabu, 25 Januari 2017. "Saya tumbuh sebagai orang Katolik, menjadi anggota gereja Episkola meskipun dari keluarga Yahudi. Saya siap bergabung bersama kaum muslim di #solidarity."

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity.