Trump dan Elon Musk Ngamuk karena Reuters Dapat Kontrak Pentagon

“Reuters dibayar jutaan dolar oleh pemerintah AS untuk ‘penipuan sosial berskala besar’,” tulis Musk di X. “Itu benar-benar penipuan," seperti dilansir Anadolu.

Banyak pihak, termasuk Musk, yang marah atas kontrak yang diberikan kepada Reuters yang diberi label sebagai Rekayasa Sosial Aktif dan Penipuan Sosial Skala Besar (LSD) dalam kontrak Departemen Pertahanan AS.

"Radikal Kiri Reuters dibayar US$9.000.000 oleh Departemen Pertahanan AS untuk mempelajari 'penipuan sosial skala besar,'" tulisnya.

Thomson Reuters Special Services, bekerja sama dengan Laboratorium Penelitian Angkatan Udara AS dan didanai oleh Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), ditugaskan untuk mengembangkan pertahanan terhadap serangan siber seperti phishing, untuk menciptakan sistem yang dapat mendeteksi, menganalisis, dan memitigasi ancaman dalam skala besar dan meningkatkan keamanan siber.

Trump juga menargetkan Politico dan New York Times di postingan Truth Social lainnya. Dia mempertanyakan mengapa dan berapa banyak Politico dan New York Times yang "gagal" dibayar untuk "tidak (melakukan) apa-apa".

Pemerintah AS juga menghabiskan US$40 juta untuk berlangganan The New York Times, menurut Live Tracker Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang mengungkapkan angka tersebut pada Senin.