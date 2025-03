Trump Desak Rusia Berdamai dengan Ukraina, Ancam Beri Sanksi ke Perbankan

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden AS Donald Trump mengatakan akan menerapkan sanksi ekonomi kepada Rusia berskala besar pada Jumat, 7 Maret 2025. Sanksi akan diterapkan beberapa hari setelah AS menghentikan bantuan militer dan dukungan intelijen ke Ukraina. Ia meminta kedua negara untuk melanjutkan negosiasi kesepakatan damai.

Rusia adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Negara ini sudah dikenai sanksi luas yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya setelah menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Sanksi AS terhadap Rusia mencakup langkah-langkah yang bertujuan membatasi pendapatan minyak dan gasnya, termasuk pembatasan ekspor minyak Rusia sebesar US$ 60 per barel. Pemerintah AS sedang mempelajari cara-cara untuk meringankan sanksi terhadap sektor energi Rusia jika Moskow setuju mengakhiri perang Ukraina, menurut dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.