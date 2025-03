Trump Diam-diam Kirim Utusan Temui Hamas, Negosiasi Soal Sandera

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump diam-diam mengirim pejabatnya untuk bertemu dengan Hamas . Menurut sumber Reuters, utusan urusan penyanderaan AS Adam Boehler menemui pejabat Hamas di Doha beberapa pekan lalu.

Dengan pertemuan tersebut, Amerika Serikat telah melanggar tabu diplomatik yang sudah berlangsung lama dengan mengadakan pembicaraan rahasia dengan Hamas. Pertemuan itu untuk membahas pembebasan sandera AS yang ditawan di Gaza .

Menurut Gedung Putih, Adam Boehler memiliki kewenangan untuk berbicara langsung dengan Hamas. Gedung Putih membantah Boehler telah melanggar kebijakan selama puluhan tahun yang melarang negosiasi dengan kelompok yang dicap AS sebagai organisasi teroris.

Adapun Hamas mengecam peringatan Trump. Hamas mengatakan bahwa ancaman Trump itu merupakan niat AS turut melakukan kejahatan genosida di Gaza. Israel membantah tuduhan genosida.

AS telah lama menghindari untuk terlibat langsung dengan kelompok Islamis Palestina tersebut. Departemen Luar Negeri AS menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris pada 1997.

Salah satu sumber mengatakan upaya tersebut mencakup upaya membebaskan Edan Alexander dari Tenafly, New Jersey, yang diyakini sebagai sandera Amerika terakhir yang masih hidup yang ditawan Hamas. Ia muncul dalam sebuah video yang dipublikasikan Hamas pada November 2024. Empat sandera AS lainnya telah dinyatakan tewas oleh otoritas Israel.



