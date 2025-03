Trump Hentikan Hibah Rp 6,56 T untuk Universitas Columbia karena Dukung Palestina

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah kontroversial yang diambil oleh Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memicu perdebatan tentang kebebasan akademik. Trump mengumumkan pembatalan hibah dan kontrak senilai kurang lebih US$ 400 juta atau senilai Rp 6,56 triliun kepada Universitas Columbia. Keputusan ini diambil dengan alasan adanya perilaku antisemitisme di sekitar kampus universitas ternama New York tersebut.