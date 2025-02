Trump Ingin Jadikan Gaza sebagai Pusat Liburan Dunia tanpa Warga Palestina

TEMPO.CO , Jakarta - Jika rencana Presiden AS Donald Trump berhasil, menantunya, Jared Kushner , mungkin akan dapat mengembangkan hotel-hotel tepi pantai di Gaza yang ia gembar-gemborkan tahun lalu.

Pada Selasa, 4 Februari 2025, dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump mengumumkan bahwa AS akan mengambil alih dan mengelola Gaza, yang kemungkinan akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan, Middle East Eye melaporkan.

Presiden tidak mengesampingkan penggunaan pasukan AS untuk misi tersebut, dan menambahkan bahwa hanya kontrol AS yang dapat membawa "stabilitas besar ke bagian Timur Tengah".

"AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana. Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi tersebut."

Ketika ditanya apakah AS akan mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat yang diduduki - yang bertentangan dengan hukum internasional - Trump mengatakan: "Kami sedang mendiskusikannya dengan banyak perwakilan Anda. Anda diwakili dengan sangat baik... [tetapi] kami belum mengambil posisi tentang hal itu."

Trump membangun kekayaan keluarganya di bidang real estat di New York dan di seluruh negeri sebelum menjadi bintang reality show, dan kemudian menjadi presiden AS.

Yordania dan Mesir secara konsisten termasuk di antara tiga penerima bantuan militer AS setelah Israel, demikian data dari Departemen Luar Negeri AS dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).