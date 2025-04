Trump Klaim Sedang Bernegosiasi dengan Cina Soal Tarif

Trump mengonfirmasi bahwa perundingan telah terjadi sejak ia menaikkan tarif terhadap Cina hingga 145 persen. Setelah itu, Beijing membalas pungutan besar-besaran yang juga berlaku untuk sejumlah negara. AS menyebut pengenaan tarif impor itu sebagai "Hari Pembebasan."

Sebelum menemui Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, Trump mengatakan bahwa AS segera mencapai kata sepakat dengan Cina. Meloni bertemu Trump untuk membicarakan ihwal tarif impor AS terhadap Uni Eropa.



