Trump Mulai PHK Massal Karyawan Voice of America

TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintahan Donald Trump mulai memangkas karyawan Voice of America . Lebih dari 1.300 karyawan Voice of America dikenakan cuti pada Sabtu, 16 Maret 2025, sehari setelah Trump memerintahkan pembubaran induk media yang didanai pemerintah AS tersebut.

Arahan presiden Amerika Serikat itu akan menghancurkan VOA yang berfungsi sebagai sumber berita terpercaya yang langka di negara-negara otoriter. Didirikan pada 1942 untuk melawan propaganda Nazi, VOA kini menjangkau 360 juta orang per minggu. Sebagai sebuah kelompok, USAGM mempekerjakan sekitar 3.500 pekerja dengan anggaran sebesar US$ 886 juta pada 2024, menurut laporan terbarunya kepada Kongres.

Pada Sabtu, 15 Maret 2025, pemerintahan Presiden Donald Trump tiba-tiba membekukan outlet media berusia puluhan tahun yang didanai Amerika Serikat. Seperti dilansir The Japan Times, lembaga itu adalah Badan Media Global AS, yang membawahi Voice of America, Radio Free Europe and Asia dan Radio Marti, yang menyiarkan berita berbahasa Spanyol ke Kuba.