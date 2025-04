Trump Tunda Tarif Impor Baru Selama 3 Bulan, Sebab...

Trump menyatakan bahwa tarif tinggi pada dasarnya masih tetap akan diterapkan, tetapi penundaannya dilakukan karena banyak negara menunjukkan niat baik untuk melakukan perundingan dengan Amerika Serikat.



“Belum ada yang berakhir, tetapi kami melihat semangat yang luar biasa dari negara-negara lain, termasuk Cina. Cina ingin mencapai kesepakatan, mereka hanya belum tahu bagaimana caranya,” ujar Trump.

Kondisi Rupiah Setelah Penundaan Tarif Trump

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Kamis, 10 April 2025, ditutup menguat di posisi Rp 16.823 per dolar. Penguatan ini terjadi setelah Trump, mengumumkan penundaan selama 90 hari terhadap penerapan tarif impor timbal balik. Menurut data Bloomberg, rupiah naik 49 poin dibandingkan hari sebelumnya, Rabu, 9 April 2025, yang tercatat di level 16.872 per dolar AS.