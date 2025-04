Trump Umumkan Hari Pembebasan Tarif, Bagaimana Nasib Barang Impor dari RI?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden AS Donald Trump mengumumkan "Hari Pembebasan" atau Liberation Day pada Rabu, 2 April 2025. Dengan kebijakan baru itu, Trump menerapkan bea masuk untuk barang-barang yang masuk ke AS. Pengumuman tarif dilakukan di White House Rose Garden atau Taman Mawar Gedung Putih dalam acara formal bertajuk "Make America Wealth Again" atau Membuat Amerika Kaya Kembali.