Trump Unggah Video Propaganda Masa Depan Gaza, Ada Netanyahu dan Elon Musk

Komunitas Solidaritas Seni untuk Palestina menggelar aksi 'Gaza Is Not for Sale' di Palestine Walk, Bandung, Jawa Barat, 18 Februari 2025. Mereka mengecam usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengendalikan Gaza dan memindahkan warga Palestina keluar dari Gaza. Tempo/Prima Mulia