TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Kontingen Garuda 2016 telah mengakhiri tugasnya dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil).



Misi tersebut merupakan organisasi yang didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk misi perdamaian di Lebanon. Misi ini diakhiri dengan pelaksanaan serah terima tugas dan tanggung jawab kendali operasi Komandan Kontingen Garuda TNI di Lebanon.



Force Commander Mayor Jenderal Michael Beary asal Irlandia menyerahkan jabatan dari Kolonel Jala Argananto kepada Kolonel Infanteri Surya Wibawa.



Sementara komandan upacara dipimpin Kepala Seksi Pengamanan dan Operasi (Kasipamops) Satgas FHQSU Mayor Arm Indra Andriansyah. Upacara serah terima jabatan itu digelar secara militer di Rubb Hall, Lebanon Selatan, Sabtu, 17 Desember 2016.



“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Satuan Tugas Kontingen Garuda Unifil yang telah menunjukkan profesionalisme, dedikasi, dan loyalitas selama menjalankan misi menjaga keamanan PBB, khususnya di Lebanon Selatan,” ujar Beary dalam sambutan yang dikutip dari siaran pers Puspen Mabes TNI.



Dalam upacara itu, turut hadir Duta Besar RI untuk Lebanon, Yordania, dan Suriah. Selain itu, upacara dihadiri Chief Of Staf Maritime Task Force (COS MTF) atau Kepala Staf Gugus Tugas Maritim Unifil, Komandan Kapal Kapal Republik Indonesia (KRI) Bung Tomo, para komandan sektor, Deputi Force Commander Unifil, pejabat teras Unifil, hingga petinggi militer Lebanon.



Penandatanganan serah terima memorandum dilaksanakan di hadapan Michael Beary. Adapun Kontingen Garuda TNI dalam misi Unifil pimpinan Jala Argananto ini bertugas sejak 12 Desember 2015 lalu. Hari ini, tugasnya berakhir melalui upacara Transfer Of Authority (TOA).



Melalui upacara tersebut, maka Surya Wibawa resmi menjabat Komandan Kontingen Garuda TNI Unifil sekaligus sebagai Komandan FHQSU (Force Headquarter Support Unit).



Serah terima jabatan itu diikuti pula oleh seluruh Dansatgas yang tergabung dalam Kontingen Garuda Unifil. Di antaranya Dansatgas Batalyon Mekanis (Yonmek), Force Protection Company (FPC), Military Police Unit (MPU), CIMIC Unit, Military Community Outreach Unit (MCOU), dan Hospital Level II.



Sementara dalam sambutannya, Jala Argananto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif selama ini. “Terima kasih atas kontribusinya sehingga kami bisa mengemban misi Unifil hingga akhir penghujung penugasan,” kata Jala.



LARISSA HUDA