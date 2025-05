TEMPO.CO, Jakarta - McDonald Corp akan mengganti resep beberapa sajian populer mereka, seperti Happy Meal dan Chicken McNuggets. Perubahan ini dilakukan guna mengubah persepsi konsumen yang kerap menganggap McDonald’s sebagai penyedia makanan sampah (junk food).



"Kenapa harus mempertahankannya (resep) jika konsumen sudah berbicara bahwa mereka tak mau ada resep semacam itu di makanan mereka?" kata Mike Andres, Presiden McDonald’s Corp, seperti dikutip Yahoo Finance, Selasa, 2 Agustus 2016.



Beberapa resep yang mengalami perubahan antara lain penggantian kandungan sirop jagung dalam roti hamburger dengan gula pada bulan ini. Selain itu, mereka akan mulai menghentikan penggunaan pengawet di minyak untuk memasak Chicken McNuggets, telur di sandwich McGriddles, dan scrambled eggs.



Kulit ayam juga akan dihilangkan. Demikian pula dengan minyak bunga saf dan asam sitrat dari daging di McNuggets. Rencananya, McDonald’s akan menggantikannya dengan tepung kacang, tepung beras, dan tepung jus lemon.



Marion Gross, Wakil Presiden Senior rantai makanan di McDonald’s Amerika Utara, mengatakan hal ini dilakukan demi mengikuti keinginan konsumen. "Kami tahu mereka tak merasa enak dengan sirop jagung tinggi fruktosa, jadi kami memberi mereka apa yang mereka inginkan," katanya.



Andres menjanjikan perubahan ini tak akan berdampak pada harga yang akan menjadi lebih tinggi di konsumen. Ia mengatakan hal ini karena penurunan harga komoditas telah mengurangi biaya makanan.



Direktur Eksekutif dari Center for Science in the Public Interest Michael Jacobson mengatakan langkah McDonald’s menjadi lebih sehat ini tak akan banyak berpengaruh. Gambaran restoran junk food masih tak akan berubah, yakni kalori yang berlebih. Contohnya, penggantian bahan tinggi fruktosa dengan gula, tak akan membuat roti burger menjadi lebih sehat.



Langkah McDonald’s ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh restoran fast food. Dunkin’ Donuts, misalnya, telah berjanji membubuhkan telur dalam resep egg patty. Begitu pula dengan Taco Bell yang menyebut akan segera menggunakan lada hitam asli untuk menggantikan lada “rasa lada hitam” yang selama ini dipakai.



EGI ADYATAMA | CBS NEWS | YAHOO FINANCE | REUTERS