Ucapkan Selamat, Obama Undang Donald Trump ke Gedung Putih

TEMPO.CO, Washington - Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang memenangi pemilihan Presiden AS yang diadakan 8 November lalu.



Obama kemudian mengundang Trump untuk datang ke Gedung Putih besok, 10 November, untuk mendiskusikan transisi pemerintahan.



"Memastikan transisi pemerintahan berjalan mulus merupakan prioritas utama presiden pada awal tahun ini dan bertemu dengan presiden terpilih sebagai langkah berikutnya," ujar Gedung Putih dalam pernyataan persnya yang dilansir Reuters, 9 November.



Obama juga meminta Hillary Clinton, calon Presiden AS dari kubu Demokrat yang kalah suara, untuk bertemu membahas hasil pemilihan hari ini.



Dari hasil penghitungan suara sementara ini, Donald Trump meraih 290 suara perwakilan (electoral votes). Adapun Hillary Clinton meraih 218 suara. Trump pun dipastikan menjadi Presiden AS ke-45.



Sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan telah mengucapkan selamat atas kemenangan Donald Trump. Termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Joko Widodo.



REUTERS | MARIA RITA