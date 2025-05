US-ASEAN Summit, Presiden Jokowi Bahas Ekonomi dan Keamanan

TEMPO.CO, California -Konferensi Tingkat Tinggi antara Amerika Serikat dan negara-negara anggota ASEAN (US-ASEAN Summit) digelar mulai Senin, 15 Februari 2016. Dalam pertemuan selama dua hari yang antara lain dihadiri Presiden Joko Widodo itu, ada sejumlah hal yang akan dibahas.



Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, pada sesi pertama akan dibahas tentang mempromosikan usaha kreatif di kawasan ASEAN terutama berbasis teknologi. "Sesi pertama pembahasannya adalah Promoting an Innovative Entrepreneurial ASEAN Economic Community," kata Ari, di Rancho Mirage, California, Amerika Serikat, Minggu, 14 Februari 2016.



Sebelum dimulainya konferensi, Presiden Jokowi dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Laos Choummaly Sayasone dan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung. Pertemuan akan dilakukan di Miramonte Resort. "Setelah itu Presiden Jokowi akan berangkat ke Sunnylands," kata Ari.



Konferensi rencananya akan dimulai pada Senin, 15 Februari 2016 pukul 15.35 waktu setempat di ruang Annenberg Retreat, di Sunnylands, Rancho Mirage, California. Adapun para kepala negara akan datang ke Sunnylands tiga puluh menit sebelumnya. Pada pukul 18.30 waktu setempat, Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan menjamu para kepala negara dan membahas tentang strategi di kawasan ASEAN atau Regional Strategic Outlook. Pertemuan berakhir pada pukul 19.30.



Pada hari kedua, Selasa, 16 Februari 2016, para kepala negara akan membahas tentang pengamanan kawasan Asia Pacific. "Termasuk di dalamnya tentang konflik Laut Cina Selatan, Presiden Jokowi diminta untuk menyampaikan masukannya," kata Ari.



Usai di Sunnylands, Presiden Jokowi rencananya akan bertolak ke San Fransisco untuk menghadiri pertemuan bisnis di sana pada Rabu, 17 Februari 2016. Presiden akan memberi sambutan dalam pembukaan pertemuan bertajuk "Asia’s Best-Kept Secret, Why ASEAN Matters in the 21st Century."



Acara itu akan diikuti sejumlah pebisnis dari kawasan Asia Tenggara dan Amerika Serikat. Salah satunya adalah Ketua Indonesian e-Commerce Association, Daniel Tumiwa yang juga merupakan CEO situs belanja online, OLX. Pada hari terakhir, Kamis, 18 Februari 2016, Presiden akan bertemu bos-bos perusahaan teknologi di Sillicon Valley antara lain Google.



