USAID Mau Ditutup, Kontraktor Gugat Pemerintah Amerika Serikat

TEMPO.CO , Jakarta - Sejumlah organisasi bantuan asing di Amerika Serikat pada Jumat, 7 Maret 2025, melayangkan gugatan ke pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Turmp karena telah membekukan hampir seluruh dana bantuan asing milik mereka senilai lebih dari US$ 671 juta (Rp 10 triliun).

Sejumlah kontraktor dana bantuan asing ikut menggugat dalam kasus ini, yang didaftarkan ke pengadilan federal Washington D.C. Dalam gugatan itu disebutkan pemerintah Amerika Serikat memiliki total invoice atau tagihan yang belum dibayar sekitar US$ 420 juta (Rp 6.9 triliun). Mereka juga mengajukan letters of credit (LC) senilai US$ 250 juta (Rp 4 triliun) atas pekerjaan yang telah mereka lakukan untuk USAID atau badan bantuan kemanusiaan milik pemerintah Amerika Serikat.