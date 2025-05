TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi R & B, Usher, mendapat kejutan ulang tahun yang sangat istimewa ketika Presiden Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya di Gedung Putih dengan menyanyikan lagu Happy Birthday.



Rekaman yang dibagikan pada Minggu, 18 Oktober 2015, itu menunjukkan penyanyi 37 tahun tersebut merasa sangat terkejut saat Obama dan Michelle muncul dengan kue kecil dan lilin di atasnya, kemudian menyanyikan lagu tersebut.



Usher tampak tersenyum saat ia disuguhi kue oleh pasangan nomor satu Amerika Serikat itu. Sambil memandang kamera, Usher mengucapkan sebuah pertanyaan, "Apakah Anda mendapatkan ini?”



Situs web Telegraph, Senin, 19 Oktober 2015, mengatakan penyanyi AS yang juga pandai menari tersebut, saat itu, sedang tampil dalam sebuah acara pada Rabu lalu untuk memperingati ulang tahun ke-50 National Endowment for the Humanities, badan federal independen pemerintah AS yang didirikan Yayasan Nasional Seni dan Humaniora 1965. Lembaga ini didedikasikan untuk mendukung penelitian, pendidikan, pelestarian, dan program publik di bidang humaniora.



TELEGRAPH.CO.UK | MECHOS DE LAROCHA