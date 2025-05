TEMPO.CO, Jakarta - Jeff Davis, seorang polisi dari Kota Delaware, Amerika Serikat, tiba-tiba menjadi selebritas di dunia maya. Davis terkenal lewat videonya yang tengah mengendarai mobil sambil berjoget menyanyikan Shake it Off, lagu dari Taylor Swift.



Dilansir Daily Mail, Senin, 19 Januari 2015, dalam video terlihat Davis tengah berpatroli dengan mengenakan seragam polisinya. Ia terlihat asyik bernyanyi dan berjoget. Bahkan ia juga menirukan mimik Taylor Swift saat bernyanyi.



Alhasil video yang diunggah di YouTube pada Jumat, 16 Januari 2015, telah ditonton sebanyak 12 juta kali. Video Davis ini sama hebohnya ketika video Norman Kamaru meledak lewat YouTube. Namun Davis jauh lebih lucu. Ia sangat gemulai padahal tubuh dan perutnya sangat gendut. Belum lagi kepalanya yang plontos. Hal inilah yang membuatnya terlihat sangat menggemaskan.



Karena videonya Davis jadi terkenal. Beberapa media dari penjuru dunia ingin mengenal Davis. Mark Hoffman, juru bicara departemen kepolisian Delaware, mengatakan pihaknya telah mendapatkan telepon dari pelbagai media di Amerika, Inggris, Jerman, dan Australia.



"Mereka ingin mengenal Davis," kata Hoffman. Hoffman juga mengatakan kalau Davis memang seorang jenaka. Dia menyukai lagu Shake it Off lantaran anak Davis yang berusia 10 tahun sering menyanyikannya di rumah. "Kami harap Anda menyukainya dan Taylor Swift, kami mohon maaf," kata Hoffman.



RINA ATMASARI | DAILYMAIL



Terpopuler

Yusril: Jokowi Melanggar Undang-Undang Kepolisian

Presiden Jokowi Dimusuhi Tiga Negara

Ahok Bongkar Anggaran Siluman Rp 8,8 Triliun

Oegroseno: Budi Gunawan Pasti Ditahan KPK