Viral #KaburAjaDulu, Ini 5 Negara yang Ramah bagi Imigran

Menurut laporan dunia terkini, Australia adalah negara yang menakjubkan dan damai dengan keindahan alam yang unik, iklim yang bagus, dan sistem pendidikan yang bagus, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tujuan utama bagi orang-orang yang ingin tinggal, belajar, bekerja, atau berkunjung.

4. Amerika Serikat

Amerika memiliki sejarah panjang dalam menerima orang-orang dari berbagai etnis dan asal. Banyak orang asing kaya telah menggunakan Visa Investor EB-5 AS untuk memperoleh Kartu Hijau AS. AS mampu bertahan dari badai depresi global dan krisis keuangan berkat kekuatan ekonominya. Dolar AS adalah mata uang cadangan utama dunia, yang menunjukkan stabilitas.