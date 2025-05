TEMPO.CO, Washington - Vladimir Putin telah dinobatkan sebagai orang paling berpengaruh di dunia, mengungguli Barack Obama, Paus Fransiskus, dan Dalai Lama, versi majalah Time. Voting oleh pembaca Time yang ditutup pada 10 April lalu itu menempatkan Presiden Rusia Vladimir Putin pada posisi puncak dengan 6,95 persen suara dari seluruh dunia.



Yang cukup mengejutkan adalah munculnya nama bintang pop Asia, rapper CL dari 2NE1, kelompok girl band asal Korea Selatan, yang berhasil menempati posisi kedua setelah Putin. Mereka yang berada pada lima besar hasil jajak pendapat berturut-turut adalah Lady Gaga (2,6 persen), Rihanna (1,9), dan Taylor Swift (1,8).



Hasil ini oleh lembaga berita milik negara Rusia, Sputnik News, dianggap sebagai kemenangan “sekali lagi” untuk Vladimir Putin, setelah sebelumnya dia mendapat gelar orang paling kuat di dunia versi Forbes pada November 2014. Vladimir Putin juga pernah menjadi Time's People of the Year pada 2007 dan The Time's Internasional Person pada 2013.



Menurut Time, mereka yang bukan entertainer yang masuk dalam sepuluh besar selain Vladimir Putin adalah Dalai Lama (1,7 persen), Malala Yousafzai (1,6 persen), dan Paus Fransiskus (1,5 persen). Sedangkan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Michelle Obama berada di luar sepuluh besar dengan masing-masing mendapatkan 1,4 persen dan 1,2 persen.



Time menyatakan mayoritas yang memilih (57,4 persen) berasal dari Amerika Serikat. Sisanya tersebar relatif luas di seluruh dunia, Kanada (5,54 persen) dan Inggris (4,55 persen) berada pada posisi kedua dan ketiga.



