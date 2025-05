Walmart Tanamkan Investasi Rp 17 Triliun di Meksiko

TEMPO.CO, Meksiko - Perusahaan waralaba asal Amerika Serikat, Walmart, akan berinvestasi hingga US$ 1,3 miliar atau sekira Rp 17 triliun di jaringannya yang berada di Meksiko dalam tiga bulan ke depan. Rencana tersebut diumumkan oleh Chief Executive Officer Walmart di Meksiko (Walmex), Guilherme Loureiro, dalam sebuah acara bersama Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto.

Seperti yang dikutip dari laman Foxnews, Jumat, 9 Desember 2016, Loureiro mengatakan, modal tersebut akan digunakan perusahaannya untuk memperkuat infrastruktur logistik, membangun pusat distribusi baru, dan memperluas pusat distribusi yang sudah ada. Loureiro mengklaim, lebih dari sepuluh ribu pekerjaan baru bakal tercipta dengan adanya ekspansi bisnis tersebut.



Selama empat tahun terakhir, Walmart telah menginvestasikan US$ 2,6 miliar di Meksiko.""Kami yakin bahwa Meksiko adalah negara yang kaya akan peluang," kata Loureiro. Menurut dia, Walmex memiliki 4 juta pembeli per hari di seluruh jaringannya di Meksiko. Walmex memiliki 28 ribu pemasok. Hingga kini, Walmart di Meksiko mempekerjakan lebih dari 200 ribu orang di seluruh jaringannya di Negeri Sombrero.



Saat ini, Loureiro mengatakan, Walmex adalah perusahaan terbesar kedua di Bursa Efek Meksiko dengan pendapatan hampir US$ 24 miliar atau sekitar Rp 320 triliun pada 2015. Walmex sendiri memiliki jaringan di Meksiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua, dan Kosta Rika. Loureiro menegaskan, investasi baru yang dihasilkan dari laba Walmart di Meksiko dapat memadamkan keraguan masyarakat.



Keraguan itu, menurut Loreiro, terutama mengenai komitmen perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk menciptakan transfer pekerjaan atau investasi di Meksiko. Peña Nieto juga memuji langkah bisnis yang dilakukan Walmart. Menurut dia, investasi ini menunjukkan masih tingginya kepercayaan investor terhadap Meksiko. "Meksiko adalah salah satu dari sedikit negara di belahan bumi yang sedang berkembang."



Peña Nieto pun mengatakan, sejak ia menjabat sebagai Presiden Meksiko pada Desember 2012 hingga Novemver 2016, Meksiko telah menerima investasi asing langsung sebesar US$ 127 miliar. Angka tersebut meningkat 50 persen dibandingkan dengan periode yang sama pemerintahan sebelumnya. Meksiko telah menjadi mesin ekonomi utama Amerika," kata Nieto.



ANGELINA ANJAR SAWITRI



