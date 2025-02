Wamenlu Arif Havas Oegroseno Jelaskan Alasan Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS

Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS juga tak membuat Amerika Serikat (AS) menjauh. Arif merujuk pada India, salah satu anggota BRICS, yang juga tergabung dalam Quadrilateral Security Dialogue atau The Quad bersama AS, Jepang, dan Australia. Selain itu, dia juga berpendapat kebijakan BRICS nantinya tak berkaitan dengan dolarisasi.