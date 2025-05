TEMPO.CO, New York - Seorang wanita jutawan asal New York yang meninggal dunia musim panas lalu mewariskan dana perwakilan sebesar US$ 100 ribu atau sekitar Rp 1,4 miliar untuk merawat 32 burung beo mungilnya.



Surat kabar New York Post, Sabtu, 5 September 2015, melaporkan surat wasiat Leslie Ann Mandels meminta agar ke-32 ekor burung cockatiel-nya tetap tinggal di kandang burung yang berada di rumahnya di East Hampton, yang bernilai US$ 4 juta atau sekitar Rp 56,6 miliar.



“Adalah keinginan saya bahwa burung-burung itu harus diberi makan dan kandangnya dibersihkan setiap Senin dan Kamis dan makanan mereka harus dibeli dari Avi-Cakes, wortel, air, dan popcorn," tulis surat wasiat Mandel seperti dikutip New York Post, Sabtu, 5 September 2015.



Avi-Cakes adalah merek makanan burung. Satu kantong seberat 20 pon (sekitar 9 kilogram) harganya US$ 115 (sekitar Rp 1,6 juta).



Surat wasiat itu merinci nama-nama setiap burung, mulai dari Margie dan Nicki, hingga Zara dan Zack 12.



Dipilih sebagai wali adalah anak laki-laki tiri Mandel. Selain burung-burung, dana perwalian itu juga akan merawat seekor kucing bernama Kiki dan seekor anjing penyelamat bernama Frosty.



Mandel mengelola sebuah firma penggalangan dana dan memiliki kekayaan sebesar US$ 5,3 juta (sekitar Rp 75 miliar). Dia meninggal dunia pada Juni lalu dalam usia 69 tahun. Meskipun perihal burung-burung dan peliharaannya dijelaskan secara rinci dalam surat wasiat, tidak dijelaskan sisa dana tersebut akan diberikan kepada siapa.



Wasiat Mandel bukan satu-satunya yang diberikan bagi binatang kesayangan. Ratu Hotel, Leona Helmsley juga meninggalkan US$ 12 juta (sekitar Rp 169,75 miliar) untuk anjingnya yang bernama Trouble. Hakim memangkas wasiatnya itu menjadi hanya US$ 2 juta (sekitar Rp 28,3 miliar) saja.



AP | NATALIA SANTI

