Wapres JD Vance dan Perannya dalam Pertengkaran Trump dan Zelensky

DALAM pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky , Jumat, 28 Februari 2025, hadir Wakil Presiden JD Vance . Ia duduk di sofa di seberang Trump di Ruang Oval, ikut menimpali dengan sindiran-sindiran yang memancing kejengkelan Zelensky. Saat itu, Vance berkata kepada Zelensky, "Dengan hormat, saya pikir tidak sopan bagi Anda untuk datang ke Ruang Oval dan mencoba mempermasalahkan hal ini di depan media Amerika." Kala itu Zelensky baru saja menantang orang nomor dua di AS itu untuk menjelaskan apa yang dia maksud dengan mengadvokasi diplomasi dengan Rusia. "Anda seharusnya berterima kasih kepada presiden karena telah berusaha mengakhiri konflik ini," kata Vance dengan nada membentak.

Vance, 40 tahun, seorang calon pewaris gerakan politik Make America Great Again dari Trump, telah menjabat sebagai letnan setia presiden sejak mereka mulai menjabat lebih dari sebulan yang lalu.

Ada alasan kuat mengapa Trump memilih Vance sebagai wakilnya. Trump membalikkan gaya politiknya sebelumnya dan ia membutuhkan orang seperti Vance untuk rangkulan politik "Make America Great Again" yang berhaluan kanan-kanan - dan terobosan dari pendirian Partai Republik yang kuno.

Mantan senator dari Ohio ini juga telah mengukir posisi sebagai pembela panglima tertinggi, mengangkatnya di antara para letnan Trump lainnya, termasuk miliarder Elon Musk, yang memimpin upaya presiden untuk memangkas pemborosan pemerintah. Seorang pejabat AS, yang berbicara tanpa menyebut nama, menyebut yang terjadi dalam pertemuan itu adalah gaya pamer JD Vance. "Vance berbeda dengan Elon. Baginya, duduk dan menghadapi Zelensky di depan Trump adalah momen yang sangat besar. Dia bergerak untuk mendukung presiden, dan Trump senang jika ada orang yang maju untuk melakukan konfrontasi seperti yang biasa dia lakukan," kata dia.

The Guardian dalam analisisnya mengatakan JD Vance seharusnya menjadi wakil presiden yang tidak penting. Namun, senada dengan Reuters, The Guardian juga mengatakan Vance mengambil peran anjing bulldog Trump saat berhadapan dengan Zelensky, yang membuatnya menjadi penting bagi Trump.

Namun pada Jumat, Vance akhirnya mendapatkan pertarungannya. Wakil presiden AS diam-diam membentuk tim kebijakan luar negeri dengan pandangan yang sangat skeptis terhadap nilai Kyiv sebagai sekutu di masa depan. Dan para pejabat Eropa telah berbaris untuk mendukung Zelensky, mengatakan bahwa kinerja tim Trump di Ruang Oval mengindikasikan bahwa AS benar-benar berpihak pada Vladimir Putin dalam perang. Peristiwa ini mungkin menandai momen ketika aliansi pascaperang antara Eropa dan AS akhirnya runtuh.