WHO Usulkan Pemotongan Anggaran setelah AS Keluar

TEMPO.CO, Jakarta - Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan mendiskusikan pemotongan anggaran sebesar $400 juta (sekitar Rp6,5 triliun). Langkah ini sehubungan dengan keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik AS, penyandang dana terbesarnya, dari WHO, sebuah dokumen yang dirilis pada Senin menunjukkan, seperti dilansir Reuters.

Saat membuka pertemuan dewan eksekutif tahunan badan PBB tersebut, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga membela pekerjaan WHO dan reformasi baru-baru ini. Ia menegaskan kembali seruan agar Washington mempertimbangkan kembali keputusannya untuk keluar dari WHO dan berdialog dengan badan tersebut untuk perubahan lebih lanjut.

"Kami menyambut baik saran-saran dari Amerika Serikat, dan semua negara anggota, tentang bagaimana kami dapat melayani Anda dan masyarakat dunia dengan lebih baik," katanya.

Pemangkasan anggaran ini akan dibahas dalam pertemuan di Jenewa pada 3-11 Februari, di mana para perwakilan negara anggota akan membahas pendanaan dan pekerjaan badan tersebut untuk periode 2026-27.

Dewan eksekutif mengusulkan pemotongan bagian program dasar dari anggaran dari usulan $5,3 miliar (sekitar Rp86,7 triliun) menjadi $4,9 miliar (sekitar Rp80,2 triliun), menurut sebuah dokumen yang dirilis pada Senin. Itu adalah bagian dari anggaran yang lebih luas sebesar $7,5 miliar (sekitar Rp122 triliun) untuk 2026-27 yang semula diusulkan, termasuk dana untuk pemberantasan polio dan mengatasi keadaan darurat.

"Dengan kepergian penyumbang dana terbesar, anggaran tidak dapat berjalan seperti biasa," demikian bunyi dokumen tersebut. Amerika Serikat adalah donor pemerintah terbesar bagi WHO, menyumbang sekitar 18% dari keseluruhan pendanaannya. WHO secara terpisah telah mengambil beberapa langkah pemangkasan biaya setelah langkah AS tersebut.

Namun, beberapa perwakilan dewan juga ingin mengirimkan pesan bahwa WHO akan mempertahankan arah strategisnya meskipun ada tantangan, dokumen tersebut menambahkan.

Dana sebesar 4,9 miliar dolar AS tersebut kurang lebih sama dengan anggaran program dasar untuk periode sebelumnya, yaitu 2024-2025.

Trump memutuskan untuk keluar dari WHO pada hari pertamanya menjabat dua minggu yang lalu. Proses ini akan memakan waktu satu tahun di bawah hukum AS.

Pada hari Senin, Tedros juga secara khusus membahas beberapa kritik Trump, termasuk seputar penanganan pandemi COVID-19 dan independensi WHO.

Dia mengatakan bahwa badan tersebut bertindak cepat dalam menangani wabah COVID, dan menambahkan bahwa WHO dengan senang hati menolak permintaan negara anggota yang bertentangan dengan misi atau ilmu pengetahuannya.