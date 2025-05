TEMPO.CO, New York - Seorang fotografer asal Amerika Serikat mengklaim dirinya berhasil menangkap sebuah gambar aneh dan langka yang disebutnya sebagai penampakan malaikat.



Rich McCormack dari Jersey City, AS, adalah salah satu dari banyak fotografer di World Trade Center, New York, yang mengambil beberapa gambar saat peringatan insiden 9/11 pekan lalu.



Tapi tidak seperti fotografer lainnya, McCormack menangkap lebih dari sekadar garis lampu di langit malam.



Dalam sekejap apa yang diunggah pada halaman Facebook-nya telah ditafsirkan oleh banyak netizen sebagai "malaikat".



Fotografer, yang bahkan tidak bisa menjelaskan gambar, itu mengatakan gambar tampak seperti "penampakan Tuhan (Yesus) dengan lengan yang disilangkan".



"Saya tidak mengetahui apa itu, tapi ketika saya perbesar hampir tampak seperti Yesus dengan menyilangkan lengannya. Saya sangat emosional, dan air mata saya langsung tumpah," kata McCormack, seperti dilansir The Sun.



Hampir semua orang yang menanggapi foto tersebut di media sosial percaya bahwa karya McCormack nyata adanya, bukan hasil editan. Mereka yakin hal itu bersifat religius.



Orang-orang yang berkomentar pada unggahan fotografer itu terutama yang kehilangan anggota keluarga pada peristiwa 9 September 2001, percaya bahwa itu adalah tanda dari Tuhan terhadap mereka.



Bahkan ada yang berkomentar bahwa mereka juga memperhatikan hal yang sama di tempat kejadian. Namun baru benar-benar yakin setelah melihat gambar hasil jepretan McCormack.



McCormack mengatakan gambar itu diambil dari tepi pantai di Hoboken selama festival akhir pekan lalu, dua hari sebelum pemerintah mengadakan peringatan insiden mematikan yang tak terhitung jumlah korbannya dalam serangan teror 11 September 2001.



