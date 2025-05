Wow, Kabinet Trump Diisi Orang-orang Terkaya di AS

TEMPO.CO, Washington - Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, dilaporkan akan memiliki anggota kabinet ‘termewah’ dalam sejarah modern negara itu, setelah beberapa nama yang telah diumumkan Trump memiliki aset bernilai jutaan dolar.



Steven Mnuchin, mantan eksekutif di Goldman Sachs, dicalonkan jadi menteri keuangan. Ia dilaporkan memiliki total nilai kekayaan mencapai US$ 40 juta (Rp 540,9 miliar). Dia bukan satu-satunya multijutawan dalam susunan kabinet Trump. Lainnya berasal dari keluarga dan keturunan miliarder serta konglomerat bersertifikat orang terkaya versi Forbes.



Betsy Devos, yang telah ditunjuk Trump sebagai menteri pendidikan. Ia merupakan menantu dari pemilik kerajaan bisnis retail Amway, Richard Devos, yang tercatat memiliki kekayaan US$ 5,1 miliar (Rp 68,9 triliun).



Selanjutnya, Wilbur Ross, yang dipilih menjadi menteri perdagangan. Forbes melaporkan bahwa kekayaan Ross, yang memimpin sebuah perusahaan investasi, bernilai sekitar US$ 2,5 miliar (Rp 33,8 triliun).



Elaine Chao, yang akan mengambil peran sebagai menteri transportasi, adalah putri dari seorang raja pengiriman kilat, tapi jumlah hartanya tidak dilansir. Selain, itu dia merupakan istri dari Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell.



Ben Carson, yang akan dipilih menjadi menteri perumahan, memiliki kekayaan US$ 26 juta dan Tom Price, yang akan mengepalai pelayanan kesehatan dan manusia, dilaporkan mempunyai kekayaan US$ 13,6 juta.



Secara total, beberapa pengamat menyebutkan bahwa kabinet Trump akan memiliki jumlah total nilai kekayaan US$ 35 miliar atau Rp 473,2 triliun. Nilai itu dijumlahkan dengan isu akan masuknya raja minyak, Harold Hamm sebagai menteri energi dan ditambah dengan kekayaan Trump yang diklaim mencapai US$ 10 miliar.



Trump sudah mengumumkan sebelas orang yang akan membantu kabinetnya untuk empat tahun ke depan.



BBC | WASHINGTON POST | YON DEMA