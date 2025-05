Wow, Mewahnya Pesawat Pribadi Donald Trump

TEMPO.CO, Washington-Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump tak lama lagi akan merasakan terbang dengan pesawat kepresidenan , Air Force One. Namun sebelum jadi presiden, Trump sudah memiliki pesawat pribadi yang boleh jadi kemewahannya tak beda jauh dengan Air Force One.

Trump membeli pesawat pribadinya itu tahun 2011 seharga £80m atau berkisar Rp 1,3 triliun. Selama kampanye presiden AS, Trump beberapa kali menggunakan pesawat pribadinya ini untuk mengunjungi pendukungnya. Termasuk saat bertemu Barack Obama untuk membahas transisi pemerintahan di Gedung Putih, Trump menggunakan pesawat pribadinya.



Seperti apa kemewahan pesawat pribadi Trump? Pesawat itu bermesin jet Rolls Royce, memiliki 43 kursi berlapis kulit dan masing-masing sabuk pengaman kursi dilapisi emas, The Sun memberitakan, 10 November 2016.



Ruangan di dalam pesawat meliput kamar rapat, kamar makan, kamar tidur tamu, kamar tidur utama, ruang VIP, dan toilet.



Di ruang konferensi diletakkan televisi dengan layar 57 inci dan dihubungkan dengan peralatan untuk melakukan komunikasi interaktif. Di ruangan itu ada layar yang terintegrasi untuk mengawasi seluruh pesawat.



Semua kursi di seluruh ruangan dilapisi kulit dan sabuk pengaman berlapis emas. Bantal kursi mewah menghiasi kursi. Pintu, meja didominasi warna coklat tua, terbuat dari kayu mahoni.



Di kamar tidur utama, terdapat satu tempat tidur dengan ukuran besar (king size) berikut kasur, bantal, dan bedcover berwarna emas mewah terbuat dari sutera dan sulaman tangan.



Sofa mewah dan tempat tidur model double bed disediakan di kamar tamu dengan layar TV ukuran raksasa.



Kemewahan lain terpancar dari dalam kamar toilet. Keran air terbuat dari marmer hitam, seluruh tombol termasuk basin untuk mencuci muka atau sikat gigi dilapis emas 24 karat. Panel-panel kayu warna coklat terbuat dari kayu mahoni.



Sekalipun Trump akan menggunakan Air Force One dalam kegiatan resminya, akan tetapi Trump sepertinya tidak akan lepas dari "Air Force One" milik pribadinya. Trump menyebut pesawat pribadinya ini sebagai mansionnya dan kantor pribadinya.

