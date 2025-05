TEMPO.CO , Jakarta: Berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk membaca sebuah novel? Seorang wanita asal Inggris bernama Anne Jones hanya butuh 25 menit untuk menuntaskan sebuah novel berjudul Go Set A Watchman yang berjumlah 278 halaman.



Anne, seorang guru purnabakti berumur 63 tahun, adalah juara dunia enam kali kontes membaca cepat. Rekor yang ia buat antara lain menyelesaikan novel karya Dan Brown 'Inferno' setebal 624 halaman dalam waktu 41 menit 48 detik.



Catatan terbaiknya adalah ketika ia melahap Harry Potter and The Deathly Hallows karya J.K. Rowling setebal 607 halaman dalam 47 menit 1 detik. Dengan kata lain kecepatan membacanya mencapai 4.251 kata dalam satu menit.



Awalnya Anne hanya iseng mengikuti kontes membaca cepat di London tanpa niat memenangi apa pun. Tanpa ia sangka, ia jadi juara kontes dan ketagihan dengan predikat tersebut. Lantas ia berlatih untuk meningkatkan kecepatan bacanya.



"Ketika saya berhasil menang, saya ingin menang lagi," ujar wanita yang pernah mengajar di Regent College, Leicester itu.



Anne juga mengatakan bahwa membaca cepat tidak mengorbankan pemahamannya tentang buku yang ia baca. Dalam kontes membaca cepat, peserta akan dihadapkan dengan 30 pertanyaan terkait buku yang selesai dibaca.



"Anda harus ingat mantra apa yang diucapkan Hermione ketika lari dari kejaran naga Gringotts di Harry Potter, dan apa rasa dari es krim yang dipesan Scout di sebuah kedai es krim dalam Watchman," imbuhnya.



Menurut Anne membaca cepat membutuhkan daya konsentrasi yang tinggi. Sekali pikiran melayang ke hal lain maka sulit menangkap inti dari suatu buku. Untuk itu ada beberapa metode cara mengembangkan membaca cepat salah satunya lewat Acceleread, sebuah aplikasi ponsel cerdas yang bisa diunduh gratis.



Perlu dicatat bahwa membaca cepat berbeda dengan teknik skimming. Membaca cepat mewajibkan pembaca menelan semua kata yang ada di buku tanpa mengabaikan maknanya. Sedangkan skimming mencari hanya mencari kata kunci yang berkaitan dengan subjek.



