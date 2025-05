X-Files Inggris Soal UFO Akan Dibuka Tahun Depan

TEMPO.CO, London - File rahasia yang dijuluki "X-Files Inggris" yang diyakini para pemburu UFO (unidentified flying object) bahwa itu akan membuktikan bahwa makhluk luar angkasa telah mengunjungi Inggris, akan dibuka oleh Kementerian Pertahanan (MoD).



Peneliti UFO dan House of Lords telah berkampanye untuk membuka 18 file tentang penampakan yang terjadi di Inggris lebih dari 30 tahun yang lalu.



Pemerintah awalnya berencana membuka file itu pada akhir 2013, namun terhenti karena "kebutuhan proses tambahan." Langkah ini memicu adanya spekulasi bahwa ada usaha menutup-nutupi.



Setelah ada tekanan dari Lord Black of Brentwood di parlemen, Kementerian Pertahanan mengatakan file itu akan dirilis ke Arsip Nasional pada Maret 2016.



Beberapa peneliti UFO mengklaim file rahasia pemerintah akan menjelaskan penampakan lampu yang tak bisa dijelaskan di Rendlesham Forest pada dua kesempatan terpisah pada bulan Desember 1980.



Personel militer AS yang ditempatkan di Suffolk menyaksikan "cahaya aneh" dari benda logam segitiga, sekitar dua sampai tiga meter di dasar dan tingginya dua meter.



Letnan Kolonel Halt menggambarkan kejadian aneh itu dalam sebuah memo kepada Kementerian Pertahanan: "Benda itu menerangi seluruh hutan dengan cahaya putih. Obyek itu sendiri memiliki lampu merah berdenyut di atas dan lampu biru di bawahnya. Benda itu melayang atau berdiri di atas kaki. "



"Saat petugas patroli mendekati objek, benda itu bermanuver melalui pepohonan dan menghilang. Pada saat ini hewan di sebuah peternakan di dekatnya terdengar hiruk-pikuk. Benda itu sebentar terlihat sekitar satu jam kemudian di dekat gerbang belakang. "



Penampakan di Rendlesham Forest adalah salah satu kasus yang paling terkenal dari klaim bahwa UFO pernah ada di Inggris dan sering dibandingkan dengan insiden UFO Roswell tahun 1947 di Amerika Serikat.



Penyelidik UFO Nick Pope meragukan file rahasia akan menjadi "Gaya UFO Roswell di hanggar yang ditutup-nutupi."



Seorang mantan pegawai negeri sipil di Kementerian Pertahanan, Pope ditugaskan ke bagian pelayanan yang menyelidiki laporan penampakan UFO pada tahun 1991 untuk jangka waktu tiga tahun.



Dia mengatakan kepada Daily Express: "Kecurigaan bahwa akan ada bom di file-file ini dan bahwa kementerian tidak tahu bagaimana menanganinya."



"Setelah bekerja pada proyek UFO MoD, saya minta maaf untuk mengatakan bahwa kita tidak memiliki pesawat ruang angkasa yang jatuh dan tersembunyi di beberapa hangar RAF, seperti keyakinan beberapa orang, tapi kami memiliki beberapa kasus yang menarik dan tak bisa dijelaskan dalam file kami," tambahnya.



RUSSIA TODAY | ABDUL MANAN