Yakin Jadi Presiden AS, Cina Jual Topeng Donald Trump

TEMPO.CO, Zheijiang- Pemilihan presiden Amerika Serikat baru dimulai awal November 2016, namun satu pabrik yang memproduksi barang-barang seni di Cina telah memproduksi topeng wajah Donald Trump.



Pabrik yang diberi nama Jinhua Partytime Latex Arts and Crafts berlokasi di kota Jinhua, provinsi Zhejiang, Cina telah memprediksi Trump akan memenangkan pemilihan dan menjadi presiden AS.



Seperti dikutip dari Asian Correspondent.com, 29 Mei 2016 pabrik ini menjagokan Trump sebagai presiden AS.



Mengutip Reuters, manajer Pabrik Partytime Latex Arts and Crafts Jacky Chen mengatakan topeng wajah Trump siap meramaikan pasar. Setiap masker Trump dihargai antara US$ 4-5 atau berkisar Rp 52 ribu hingga Rp 67 ribu.



Meski yakin Trump, kandidat partai Republik menang, pabrik ini juga memproduksi topeng wajah lawan terkuat Trump, Hillary Clinton, kandidat dari partai Demokrat.



Sejauh ini 500 ribu topeng Trump dan Clinton laris terjual. Stok topeng wajah Trump telah tersedia di pabrik yang siap dipasarkan pada saat pemilihan presiden AS pada 8 November mendatang. Bersamaan itu AS merayakan Halloween. Dan pabrik ini pun sudah menyediakan stok topeng untuk Halloween.



Trump dalam kampanye pemilihan presiden kerap menyerang perdagangan Cina-AS dan berjanji akan memperbesar biaya tarif ekspor produk Cina. Namun rakyat Cina tak banyak tahu tentang kritik pedas Trump ke negara mereka.



ASIAN CORRESPONDENT | REUTERS| MARIA RITA