TEMPO.CO, Jakarta - Stylist berwajah cantik dari salah satu salon kecantikan khusus pria termegah di Yintai Centre, Guomao, Beijing, Trueffit & Hill, begitu sabar menata rambut seorang eksekutif muda.



Para eksekutif muda di Cina kini sedang gandrung merawat wajah di salon. Banyak salon memanjakan para pria metroseksual agar penampilan menjadi lebih prima, seperti salon Trueffitt & Hill ini.



Berbagai label perawatan menawarkan pelayanan khusus pria, seperti manicure, perawatan kulit, dan perawatan rambut antirontok. Namun yang paling dicari di Cina adalah pelayanan cukur tradisional dengan memakai handuk panas serta pijat wajah. Layanan ini tersedia dengan harga yang cukup mahal, yakni 300 yuan atau US$ 47 atau sekitar Rp 650 ribu.



"Pria Cina semakin tertarik merawat tubuh mereka, termasuk soal penampilan," kata Zhu Liya, Manajer Umum Trueffitt & Hill. "Banyak pria rela menghabiskan banyak uang untuk perawatan wajah."



Pria metroseksual di Cina memang kalah dibanding Korea Selatan dan Jepang dalam soal perawatan wajah dan penampilan. Tapi minat pria metroseksual dalam soal perawatan wajah dan penampilan semakin meningkat.



Seperti dilansir dari chinadaily.com.cn, tren perawatan kulit wajah pria kini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Produk kecantikan untuk pria laris manis.



"Cina menjadi pasar terbesar di dunia untuk produk perawatan kulit pria," kata Neil Wang, presiden di perusahaan konsultan Frost and Sullivan. "Penjualan lebih dari US$ 1 miliar, diikuti Korea Selatan sekitar US$ 0,7 miliar."



Menurut perusahaan riset pasar Mintel Group Ltd, pasar perawatan kulit wajah pria di Cina diproyeksikan mencapai 11,5 miliar yuan atau US$ 1,85 miliar pada 2020 dari 7,3 miliar yuan (US$ 1,14 miliar) pada 2014.



"Lebih dari 80 persen pria Cina berpendapat bahwa perawatan kulit adalah penting," kata Wang dari Frost dan Sullivan. "Mereka bersedia menghabiskan waktu sekitar 25 menit setiap hari untuk produk perawatan kulit."



Ding Chen, pengusaha 30 tahun, menghabiskan hingga 600 yuan setiap bulan untuk perawatan pribadi. Terutama untuk pelembap, pembersih, dan cologne.



"Pria menghabiskan uang untuk produk kecantikan, untuk meningkatkan rasa percaya diri, menarik perempuan, dan membangun citra diri yang lebih baik. Secara umum, kesan pertama yang baik dapat membuat perbedaan besar."



CHINADAILY.COM.CN | REZKI ALVIONITASARI