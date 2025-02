Zelensky Bantah Trump Soal Bantuan AS 500 Miliar Dolar ke Ukraina

Menurut Zelensky, Amerika Serikat belum memberikan angka yang mendekati jumlah itu dan tidak menawarkan jaminan keamanan khusus dalam perjanjian tersebut. Seperti dilansir dari Reuters, Zelensky mengatakan Washington telah memasok negaranya dengan senjata senilai US$ 67 miliar dan dukungan anggaran langsung senilai US$ 31,5 miliar selama perang hampir tiga tahun dengan Rusia.

Pada Selasa, Trump mempertanyakan ke mana perginya uang yang telah diberikan kepada Ukraina. Zelensky menanggapi komentar Trump. Ia mengatakan bahwa bantuan gabungan dari AS dan Uni Eropa berjumlah US$ 200 miliar dari total US$ 320 miliar yang dihabiskan untuk membiayai persenjataan dalam perang dengan Rusia. Sisanya sebesar US$ 120 miliar, dibayar oleh Ukraina.



