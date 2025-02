Panen Musim Gugur

Mari kita mulai dengan calo Hanggoman, begitu kami menyebutnya. Dia beroperasi di sebuah klinik aborsi di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Hanggoman mengaku menggaet 4-5 pasien sebulan. Seorang calo lain bahkan mampu menjaring 12 pasien per bulan. "Mereka datang dari Jakarta, Bogor, Bandung, Tangerang," kata Hanggoman, 45 tahun.

Ongkos aborsi bergerak dari Rp 1,5 juta hingga Rp 6 juta per kasus. Bila dirata-rata Rp 2 juta per pasien, uang aborsi ilegal yang berputar di Jakarta bisa menembus angka Rp 200 miliar setahun. Ini setara penerimaan seluruh badan layanan umum kesehatan di Ibu Kota. Secara nasional, skala bisnis ini kian menjumbo. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mencatat ada 2,6 juta kasus aborsi tiap tahun di Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 15 persen tergolong aborsi legal dengan alasan medis.