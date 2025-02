Jejak Licin Saudagar Minyak

Laporan keuangan yang diaudit Foo Kon Tan Grant Thornton Singapura menunjukkan bahwa per 31 Desember 2005 aset Gold Manor US$ 21,5 juta—di laporan itu terdapat kekeliruan pencatatan, ditulis hanya US$ 1,7 juta—atau sekitar Rp 198 miliar. Sedangkan modalnya cuma US$ 3,5 juta (Rp 32,2 miliar). Ini jauh lebih kecil dari harga Zatapi, sekitar US$ 58,6 juta (Rp 545,9 miliar).