Zatapi dengan Sejumlah Tapi

Dari Laboratorium ke Kejaksaan Adonan minyak mentah campuran Zatapi karya Gold Manor yang dipasok ke Pertamina kini mengundang kontroversi. "Minyak ini mungkin tidak bagus, tapi cocok untuk kilang Indonesia," ujar Irawan Prakoso, Direktur Pengelola Global Energy Resources, perusahaan afiliasi Gold Manor. Inilah riwayatnya:



November 2007. Pada 7 November, Gold Manor me­nyerahkan sekitar 5 liter sampel Zatapi ke Carsurin Laboratory, Cilegon, Banten, untuk mendapatkan crude oil assay, yang menjadi syarat wajib untuk ikut tender di Pertamina. Gold Manor mengaku menyerahkan crude oil assay itu ke Pertamina di bulan yang sama. Chrisna Damayanto, Vice President Perencanaan dan Pengadaan Pertamina, membenarkan pengakuan Gold Manor, namun menyatakan crude oil assay itu bukan versi lengkap. Untuk melengkapi data crude oil assay Zatapi yang masih bolong, Chrisna mengaku membuat angka-angka perkiraan.



5 Desember 2007. Pertamina mengundang 27 mitra bisnis untuk mengikuti tender impor minyak mentah 2,4 juta barel (sekitar 381,6 juta liter) untuk pengadaan Februari 2008. Batas waktu penawaran 12 Desember.



12 Desember 2007. Pertamina membuka tender. Masuk 21 penawaran. Data minyak itu diolah di sistem komputer optimasi GRTMPS.



13 Desember 2007. Zatapi, Kikeh, Seria, dan Bebatik menang tender, masing-masing 600 ribu barel. Pertamina "merahasiakan" harga beli Zatapi. Berkembang rumor, harga beli Zatapi US$ 98 per barel.



20 Desember 2007. Muncul kabar, Zatapi campuran Dar Blend dan Terengganu Condensate. Jadi, pembelian Zatapi oleh Pertamina dinilai kemahalan US$ 12,3 per barel.



17 Januari 2008. Carsurin selesai membuat crude oil assay Zatapi. Saat ini Zatapi sudah jadi isu panas di Dewan Komisaris.



21 Januari 2008. Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo memerintahkan agar dokumen asal (certificate of origin) Zatapi diminta dari Gold Manor dan meminta agar pemuatan Zatapi di Malaysia diawasi Pertamina.



22 Januari 2008. Komisaris Pertamina menyurati Direktur Utama Pertamina, mempertanyakan kelengkapan certificate of origin, crude oil assay, dan transparansi harga Zatapi.



23 Januari 2008. Pertamina mengirim dua pengawas dan satu inspektur independen dari Sucofindo ke Tanjung Pelepas, Malaysia, untuk mengawasi pemuatan Zatapi ke tanker Four Springs.



30 Januari 2008. Zatapi selesai dimuat ke tanker Four Springs di Tanjung Pelepas, tapi volume tanker belum genap 600 ribu. Inspektur Pertamina pulang.

Aktivitas Four Springs tidak diketahui lagi.



9 Februari 2008. Four Springs angkat sauh dari Tanjung Pelepas menuju pelabuhan minyak Cilacap.



12 Februari 2008. Four Springs tiba di Cilacap, pukul 20.00. Bongkar-muat selesai empat hari kemudian. Jumlah minyak sekitar 600 ribu barel.



18 Februari 2008. Komisi Energi DPR mempertanyakan impor Zatapi dalam rapat kerja dengan Menteri Energi Purnomo Yusgiantoro.



Maret 2008. Pertamina mengundang tender pengadaan minyak mentah Mei 2008. Gold Manor datang dengan Zatapi. Harganya naik US$ 1 dari penawaran Desember



2 Maret 2008. Zatapi selesai diolah di kilang Unit Pengolahan IV Cilacap.

Kejaksaan Agung menyelidiki impor Zatapi.



13 Maret 2008. Zatapi tersingkir. Chrisna mengatakan minyak ini berpotensi juara, tapi terpaksa dicoret karena masih diributkan.



14 Maret 2008. Pertamina mengumumkan adonan Zatapi adalah Dar Blend, NWSC, dan Stybarrow dari Australia. Harga beli lebih rendah US$ 0,28 dari dugaan pasar.