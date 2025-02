Posisi Indonesia dalam Persaingan Teknologi AI

DeepSeek sebelumnya bukan nama besar dalam industri kecerdasan buatan. Namun, dalam waktu singkat, perusahaan rintisan ini berhasil mengubah persepsi tentang bagaimana inovasi AI dapat dicapai. Model terbaru mereka, R1 , dikembangkan dengan biaya hanya US$ 6 juta, angka yang jauh lebih kecil dibanding miliaran dolar yang digelontorkan OpenAI atau Google.

Peluncuran R1 memicu gejolak di pasar teknologi global. Saham perusahaan raksasa seperti Nvidia, Microsoft, dan Meta anjlok menjelang pekan terakhir Januari 2025. Kejadian ini boleh jadi mencerminkan ketakutan investor terhadap potensi pergeseran dominasi teknologi AS. Indeks Nasdaq, yang didominasi perusahaan teknologi, mencatat penurunan hampir 4 persen dalam sehari, sedangkan nilai pasar perusahaan-perusahaan besar AS mengalami kerugian triliunan dolar. Investor mulai mempertanyakan keberlanjutan model bisnis berbasis modal masif yang selama ini menjadi andalan Silicon Valley.

R1 diluncurkan pada Januari 2025 dan langsung menarik perhatian karena kemampuannya dalam penalaran kompleks, meski tetap tersedia secara gratis untuk penggunaan pribadi. Menariknya, DeepSeek mengandalkan cip Nvidia H800, yang bukan termasuk kategori cip AI tercanggih karena pembatasan ekspor AS terhadap Cina. Namun efisiensi teknis yang mereka tunjukkan berhasil melampaui ekspektasi banyak pihak.

Dari perspektif geopolitik, keberhasilan DeepSeek memperlihatkan bahwa Cina makin mampu menantang dominasi teknologi AS. Teknologi canggih, termasuk kecerdasan artifisial, selama ini menjadi salah satu pilar utama pengaruh global AS. Namun DeepSeek menandai pergeseran dalam lanskap ini. Pemerintah Cina ada kemungkinan akan memanfaatkan keberhasilan ini sebagai alat diplomasi. Hal ini juga membuktikan bahwa mereka mampu bertahan dari sanksi teknologi yang diberlakukan AS.